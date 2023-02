Reederei Maersk meldet historischen Rekordgewinn

Gioia Forster/dpa

Kopenhagen. Die dänische Reederei Maersk hat im abgelaufenen Jahr ein Rekordergebnis verbucht. Unter dem Strich erwirtschaftete der Konzern aus Kopenhagen 2022 einen Gewinn von 29,3 Milliarden Dollar (27,3 Milliarden Euro), geht aus den am Mittwoch veröffentlichten Jahreszahlen hervor, ein Plus von mehr als 60 Prozent im Vergleich zum Rekordjahr 2021 und etwa das Zehnfache des Gewinns von 2020. Der Umsatz stieg um knapp ein Drittel auf 81,5 Milliarden Dollar. Es handle sich um das beste Finanzergebnis in der Geschichte des Unternehmens, sagte der neue Maersk-Chef Vincent Clerc. Der Nachrichtenagentur Ritzau zufolge hat kein dänisches Unternehmen jemals einen höheren Jahresgewinn eingestrichen. Maersk und sein Hauptrivale MSC sind die mit Abstand größten Containerreedereien der Welt. (Reuters/jW)