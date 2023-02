Tarifeinigung bei Bodenpersonal am Berliner Flughafen

Soeren Stache/dpa-Zentralbild/dpa Die Vereinbarung für das Bodenpersonal entspricht einer Lohnerhöhung zwischen zwölf und 19,5 Prozent

Berlin. Das Bodenpersonal am Flughafen Berlin-Brandenburg bekommt ab März mehr Lohn. Für die Bodenverkehrsdienste am BER sei eine Tarifeinigung erzielt worden, teilte die Gewerkschaft Verdi am Dienstag mit. Die Monatsgehälter der knapp 2.000 Beschäftigten der Firmen Swissport, Airline Assistance Switzerland und Wisag steigen demnach um 448 bis 490 Euro.

Zu den Aufgaben der Bodenverkehrsdienste gehören etwa die Gepäckabfertigung, Sicherheitskontrollen und der Transport am Flughafen. Zum 1. März erhalten die Beschäftigten laut Verdi zunächst eine Gehaltserhöhung um knapp 310 Euro. Eine weitere Erhöhung folgt im Februar 2024. Die Vereinbarung entspricht Lohnerhöhungen zwischen zwölf und 19,5 Prozent.

Außerdem übernehmen die Unternehmen ab Mai dieses Jahres die Kosten für das 49-Euro-Ticket oder stellen alternativ einen Parkplatz, an dem sich die Beschäftigten mit 25 Euro monatlich beteiligen müssen. (AFP/jW)