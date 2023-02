Niger: Soldaten in Hinterhalt getötet

Niamey. Bei einem Angriff mutmaßlicher Dschihadisten sind in Niger mindestens zehn Soldaten getötet worden. Eine Gruppe »bewaffneter Terroristen« habe die Soldaten am Freitag im Südwesten des westafrikanischen Landes in der Region Tillabéri nahe der Grenze zu Mali aus einem Hinterhalt heraus beschossen, teilte das Verteidigungsministerium in der Hauptstadt Niamey am Sonnabend mit. Die Opferzahl könne demnach noch steigen, da 16 Menschen vermisst würden und 13 Soldaten verletzt wurden. Bei den Kämpfen seien auch mehrere Angreifer getötet worden. (AFP/jW)