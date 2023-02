Madrid: Demo für Erhalt des Gesundheitswesens

Madrid. Tausende von Menschen sind laut Agentur Efe am Sonntag in Madrid auf die Straße gegangen, um gegen die Demontage des öffentlichen Gesundheitssystems zu protestieren. Diese Politik wird insbesondere in der Region der spanischen Hauptstadt von der Lokalregierung unter Isabel Díaz Ayuso von der rechten Volkspartei vorangetrieben. Zu der Demonstration, die als Sternmarsch an vier Orten gleichzeitig begann und in einer zentralen Kundgebung vor dem Rathaus endete, hatte das Bündnis FADSP, eine Vereinigung von 74 sozialen Gruppen, aufgerufen. (jW)