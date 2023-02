Proteste gegen Regierung in Albanien

Tirana. In der albanischen Hauptstadt Tirana sind Tausende Menschen gegen Ministerpräsident Edi Rama auf die Straße gegangen. Sie werfen dem Sozialisten vor, Druck auf das US-Außenministerium ausgeübt zu haben, damit Washington seinen Vorgänger und Rivalen Sali Berisha zur unerwünschten Person erklärt. Zudem machen sie Rama für die Zunahme der Armut im Land verantwortlich. In den vergangenen zwei Jahren hat Albanien eine starke Inflation erlebt, die nach Beginn des Kriegs in der Ukraine noch einmal anzog. (AFP/jW)