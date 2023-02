Britische Polizei geht gegen Rechte vor

London. Nach Zusammenstößen vor einer Unterkunft für Asylsuchende in Merseyside im Nordwesten Englands hat die Polizei 15 Menschen festgenommen, darunter einen Jugendlichen. Nach Polizeiangaben war ein rechter Mob vor ein Hotel gezogen, in dem Asylsuchende untergebracht sind, und dort mit Gegendemonstranten zusammengestoßen. Ausgelöst worden sei der Aufmarsch durch rassistische Falschmeldungen in sozialen Medien. Die Rechten hätten Feuerwerkskörper auf Polizisten geworfen und ein Polizeiauto angezündet. Drei Personen seien leicht verletzt worden, darunter ein Polizist. (AFP/jW)