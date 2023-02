Mehr Wohnungen möbliert vermietet

Berlin. Immer mehr Wohnungen in Deutschland werden möbliert vermietet. Das geht aus einer Sonderauswertung des Bundesinstituts für Bau-, Stadt- und Raumforschung (BBSR) im Auftrag des Bundesbauministeriums hervor, aus denen die Zeitungen der Funke-Mediengruppe am Sonnabend zitierten. Die für die möblierten Wohnungen zu zahlende Miete ist oft nochmals deutlich höher als die für unmöblierte Unterkünfte. Der Anteil der öffentlich inserierten Wohnungen, die möbliert angeboten wurden, lag in den Jahren 2009 und 2014 den Angaben zufolge noch bei jeweils rund 3,5 Prozent. Dies entsprach 32.000 bis 38.000 Wohnungen pro Jahr. Im Jahr 2021 sei die Zahl auf rund 114.000 Inserate gestiegen – das waren rund 13 Prozent aller öffentlich bekanntgemachten Angebote. (AFP/jW)