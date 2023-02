Fast sechs Millionen steuerpflichtige Rentner

Berlin. Rund 195.000 Rentnerinnen und Rentner werden in diesem Jahr einem Bericht zufolge keine Steuern mehr zahlen müssen. Das liege an der Erhöhung des Grundfreibetrags um 6,3 Prozent von 10.347 Euro im Jahr 2022 auf 10.908 Euro 2023, wie die RND-Zeitungen am Sonntag aus einer Antwort des Bundesfinanzministeriums auf eine Anfrage von Die Linke berichteten. Zugleich kämen 87.000 Rentnerinnen und Rentner neu als Steuerpflichtige hinzu, weil sie ab Juli 3,53 Prozent (West) beziehungsweise 4,25 Prozent (Ost) mehr Rente erhalten. Somit verbleiben 2023 rund 5,9 Millionen Menschen in der Kategorie »Steuerpflichtige mit Renteneinkünften«. (AFP/jW)