Verfassungsschutz warnt vor China

Berlin. Der Präsident des Bundesamtes für Verfassungsschutz, Thomas Haldenwang, hat vor gesteigerten Spionageaktivitäten Chinas in Deutschland gewarnt. »China entfaltet breitgefächerte Ausspäh- und Einflussaktivitäten. Wir müssen uns darauf einstellen, dass diese in den kommenden Jahren noch zunehmen werden«, sagte Haldenwang dem Springer-Blatt Welt am Sonntag. Eine Sprecherin des Bundesinnenministeriums sagte der Zeitung, dem Ministerium lägen derzeit keine Erkenntnisse darüber vor, dass Überflüge chinesischer Spionageballons – wie vermeintlich zuletzt in den USA geschehen – in Deutschland je stattgefunden hätten. (dpa/jW)