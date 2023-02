Massendemonstration portugiesischer Lehrer

Lissabon. Zehntausende Lehrerinnen und Lehrer aus ganz Portugal sind am Sonnabend in Lissabon für höhere Gehälter und bessere Arbeitsbedingungen auf die Straße gegangen. Wie die Lehrergewerkschaft Fenprof mitteilte, nahmen mehr als 150.000 Menschen an der Protestkundgebung teil. Es sei wahrscheinlich die größte Demonstration von Lehrern in der Geschichte Portugals gewesen, sagte Generalsekretär Mario Nogueira. Die Lehrer fordern unter anderem bessere Aufstiegschancen und höhere Gehälter, um die hohe Inflation auszugleichen. Dafür haben die Pädagogen schon mehrfach demonstriert und gestreikt, wobei es auch zu Schulschließungen kam. (AFP/jW)