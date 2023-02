Israel: Proteste gegen »Justizreform«

Tel Aviv. In Israel haben am Sonnabend erneut Zehntausende Menschen in Tel Aviv und anderen Städten gegen die geplante »Justizreform« der extrem rechten Regierung unter Benjamin Netanjahu protestiert. Sie werfen ihr vor, die Kontrolle von Ministern durch die Gerichte zu gefährden, und sehen die israelische Demokratie in Gefahr. Weitere Proteste und Streiks sind für Montag angekündigt, wenn die erste Lesung zu dem Gesetzesvorhaben im Parlament angesetzt ist. Einer am Sonnabend veröffentlichten Umfrage des Senders N12 zufolge sind 62 Prozent der Israelis gegen die »Reform«. (Reuters/jW)