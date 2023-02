Unbekannte Flugobjekte nun über China

Beijing. China bereitet sich auf den Abschuss eines unbekannten Flugobjekts vor. Wie die Tageszeitung Global Times berichtete, wurde es am Sonntag über dem Gelben Meer gesichtet. Informationen darüber, um was es sich genau handeln könnte, gab es nicht. Gleichwohl sei die Nachricht in China laut dpa massenhaft im Internet verbreitet worden.

Am Freitag hatte die US-Luftwaffe über Alaska und am Sonnabend über kanadischem Gebiet jeweils ein unbekanntes Flugobjekt vom Himmel geholt. Seit Ende Januar ein chinesischer Stratosphärenballon den US-Luftraum kreuzte, der am 4. Februar über dem Atlantik abgeschossen wurde, und auch über Südamerika ein solcher auftauchte, wirft Washington Beijing vor, zu Spionagezwecken eine ganze Flotte von Ballons einzusetzen. China spricht dagegen von Wetterballons, die durch Sturm abgedriftet seien. (dpa/jW)