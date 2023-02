US-Polizist verschickte Bilder des Opfers

Washington. Nach dem gewaltsamen Tod des Afroamerikaners Tyre Nichols infolge eines brutalen Polizeieinsatzes in der US-Großstadt Memphis kommen weitere Details ans Licht. Am Mittwoch (Ortszeit) wurde bekannt, dass einer der beteiligten Polizisten Handyfotos von dem schwer verletzten Mann machte und verschickte, auch an Personen außerhalb der Polizei. Das geht aus einer internen Untersuchung der Polizei hervor, die die New York Times veröffentlichte. Die Dokumente beschreiben detailliert das Verhalten der einzelnen Polizisten am Abend des 7. Januar. Auf einem Video sei zu sehen, wie der Beamte Fotos von Nichols macht. (dpa/jW)