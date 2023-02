Mehr als 70 Todesopfer in Somaliland

Mogadischu. Bei jüngsten Auseinandersetzungen in der ostafrikanischen Region Somaliland ist die Zahl der Toten auf mindestens 74 gestiegen. Etwa 200 weitere Menschen seien verletzt worden, sagte der Gemeindesprecher der umkämpften Stadt Laascaanood am Donnerstag. Am Montag waren gewaltsame Tumulte ausgebrochen, kurz nachdem drei Provinzen in der abtrünnigen Region verkündet hatten, sie wollten wieder Teil Somalias werden. Die Provinzen Sool, Sanaag und Ceyn machen etwa ein Drittel von Somaliland aus. Sie werden sowohl von Somaliland als auch vom benachbarten Puntland beansprucht. (dpa/jW)