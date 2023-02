Euro-Banken: Verluste durch Anleihen

Frankfurt am Main. Zentralbanken müssen sich auf hohe Verluste im Zusammenhang mit von ihnen aufgetürmten Anleihebeständen einstellen, ist das Fazit einer von der Bank für Internationalen Zahlungsausgleich (BIZ) am Dienstag veröffentlichten Studie. In extremen Fällen könnten Regierungen die Notenbanken mit frischem Geld stützen müssen, was die Währung gefährde. Die Europäische Zentralbank und mehrere nationale Euro-Notenbanken haben selbst schon vor Bilanzverlusten im Zuge des Zinserhöhungskurses gewarnt. In den Krisenjahren hatten die Währungshüter große Kaufprogramme für Staats- und Unternehmensanleihen aufgelegt. Die Billionenbestände an Bonds werfen derzeit kaum Zinsen ab. Dabei müssen die Euro-Wächter den Geschäftsbanken für deren Einlagen wieder hohe Zinsen zahlen. Auch Bundesbankpräsident Joachim Nagel rechnet mit Verlusten. (Reuters/jW)