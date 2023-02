Italien: 105 Gerettete an Land gebracht

Neapel. Die Organisation Sea-Eye hat 105 gerettete Flüchtlinge in Neapel an Land gebracht. Zudem wurden nach der Ankunft am Montag zwei Leichen von Bord der »Sea-Eye 4« geholt, wie die Helfer am Dienstag mitteilten. Eine weitere Person sei im Krankenhaus verstorben. Die Menschen waren vergangene Woche im zentralen Mittelmeer aus Seenot gerettet worden. Italien hatte das Schiff angewiesen, sie nach Pesaro an der Adriaküste zu bringen. Nach Protesten wurde der Crew Neapel zugewiesen. Sea-Eye warf den Behörden vor, das Leiden der Menschen verlängert zu haben. Ein Hafen in Sizilien wäre schneller erreichbar gewesen. (dpa/jW)