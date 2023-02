Indonesien: Rebellen nehmen Geisel

Jakarta. Bewaffnete haben auf einem Flughafen in der indonesischen Provinz Papua ein kleines Verkehrsflugzeug in Brand gesetzt und den Piloten als Geisel genommen. Das Schicksal der fünf Passagiere sei noch unklar, sagte der Polizeichef von Papua am Dienstag. Die Nationale Befreiungsarmee Westpapuas (TPNPB) hat die Verantwortung für den Angriff übernommen. »Wir werden den Piloten nicht freigeben, es sei denn, Indonesien befreit uns von seiner Kolonialisierung«, wurde Rebellensprecher Sebby Sambom von der Nachrichtenseite Tempo.co zitiert. (dpa/jW)