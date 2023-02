Kahlschlag bei Gruner und Jahr

Hamburg. RTL Deutschland plant einen Kahlschlag in seinem Zeitschriftensegment um den früheren Verlag Gruner und Jahr, wie RTL-Chef Thomas Rabe am Dienstag mitteilte. Magazintitel wie Geo Epoche, Geo Wissen, Brigitte Woman oder Barbara sollen eingestellt, Titel wie Business Punk, P. M. oder Beef! verkauft werden, ebenso die Beteiligungen an 11 Freunde und Landlust. Mehr als jede dritte der 1.900 Vollzeitstellen im Zeitschriftensegment soll gestrichen werden. Rund 500 Jobs sollen bis Ende 2025 vor allem in Hamburg »schrittweise abgebaut« werden. 200 weitere Stellen sollen durch Verkäufe auf neue Eigentümer übergehen. »Es ist ein Hammer, ein Schock«, hieß es nach Vorstellung der Pläne in der Verlagszentrale am Hamburger Baumwall aus der Belegschaft. Rabe begründete die Kürzungen mit der wirtschaftlichen Lage: »2022 lag das Ergebnis nach allen Abzügen bei einer Million Euro. Aufgrund der Marktentwicklung bei Anzeigen und Vertrieb, aber auch durch Kostensteigerungen von Papier und Energie wäre Gruner und Jahr ohne Maßnahmen in diesem Jahr im Ebita zweistellig negativ.« (Reuters/dpa/jW)