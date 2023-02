Berlin: Wahlleiter verbreitet Optimismus

Berlin. Der Berliner Landeswahlleiter Stephan Bröchler hat vor der Wiederholung der Abgeordnetenhauswahl am Sonntag dazu aufgerufen, Briefwahlunterlagen angesichts der Streiks bei der Deutschen Post möglichst früh einzuwerfen. Vor Journalisten sagte er am Dienstag, er gehe von einem Gelingen der Wiederholungswahl an diesem Sonntag aus. »Ich bin zuversichtlich, dass diese Wahl funktionieren wird«, so Bröchler. Der Berliner Verfassungsgerichtshof hatte im November 2022 die Wahlen zum Abgeordnetenhaus und zu den Bezirksparlamenten vom 26. September 2021 wegen zahlreicher Mängel für ungültig erklärt. (AFP/jW)