PC-Hersteller Dell streicht 6.650 Jobs

Round Rock. Der amerikanische PC-Hersteller Dell will Tausende Stellen streichen. Er reiht sich damit in die Entlassungswelle bei Techfirmen ein. Einer internen Nachricht von Manager Jeffrey Clarke zufolge sieht sich das Unternehmen Marktbedingungen gegenüber, die sich weiter verschlechtern und eine unsichere Zukunft mit sich brächten. Der Konzern mit Sitz im texanischen Round Rock bestätigte am Montag der Nachrichtenagentur Bloomberg, der Clarkes interne Mitteilung vorliegt, dass es sich bei der Kürzung der angestrebten 6.650 Stellen um rund fünf Prozent der weltweit Beschäftigten handle. (dpa/jW)