Streiks im britischen Gesundheitsdienst

London. In Großbritannien hat der größte Streik in der 75jährigen Geschichte des Nationalen Gesundheitsdienstes NHS begonnen. Zehntausende Krankenschwestern, Pfleger und Sanitäter legten am Montag gemeinsam die Arbeit nieder. Die Pflegekräfte wollen auch am Dienstag in den Ausstand treten, die Sanitäter erneut am Freitag. Die Pflegegewerkschaft Royal College of Nursing (RCN) verlangt Lohnerhöhungen, die nach ihrer Einschätzung der Rekordinflation im Vereinigten Königreich von mehr als zehn Prozent gerecht werden. (Reuters/jW)