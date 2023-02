EU-Umweltminister gegen Aufweichung von Wolfschutz

Ingo Wagner/dpa Keine Gnade für Dolly: Grauwolf

Brüssel. Die deutsche Umweltministerin Steffi Lemke (Bündnis 90/Die Grünen) und elf ihrer EU-Kollegen haben den Forderungen des Europäischen Parlaments nach weniger Schutz von Grauwölfen eine Absage erteilt. In einem am Mittwoch veröffentlichten Brief an die Europäische Kommission machten sie deutlich, dass bestehende Ausnahmeregelungen etwa für den Abschuss von Tieren nicht gelockert werden sollten. Zuvor hatte das EU-Parlament die EU-Kommission im November aufgefordert, den Schutzstatus von Wölfen und Bären abzuschwächen. Hintergrund waren Klagen von Landwirten, dass die Raubtiere Nutztiere wie Schafe reißen.

Persönlich betroffen ist auch EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen (CDU). Ein Grauwolf hatte im vergangenen September ihr 30 Jahre altes Pony Dolly gerissen. Den zuständigen Behörden in Niedersachsen liegt ein Antrag auf eine Abschussgenehmigung des Wolfes vor. Er soll früheren Angaben zufolge mindestens 13 Tiere gerissen haben, darunter vor allem Schafe. (dpa/jW)