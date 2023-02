Großbank Santander steigert Gewinn

Madrid. Die weltweit steigenden Zinsen und der schwache Euro haben der spanischen Bank Santander im vergangenen Jahr Auftrieb verliehen. Der Gewinn sei um fast ein Fünftel auf 9,6 Milliarden Euro gestiegen, teilte das Geldhaus am Donnerstag in Madrid mit. Der Überschuss im Zinsgeschäft des Geldinstituts, das den Großteil seines Geschäfts außerhalb Spaniens, etwa in Brasilien, Großbritannien und den Vereinigten Staaten ausmacht, zog um knapp 16 Prozent auf fast 38,62 Milliarden Euro an. (dpa/jW)