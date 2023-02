Bulgarien wählt im April neues Parlament

Sofia. Nach mehreren gescheiterten Versuchen, eine Regierung zu bilden, wird in Bulgarien am 2. April zum fünften Mal in zwei Jahren ein neues Parlament gewählt. Staatschef Rumen Radew unterzeichnete einen entsprechenden Erlass, wie das Präsidialamt in Sofia am Donnerstag mitteilte. Die Volksvertretung in Sofia wurde angesichts der Festsetzung der Neuwahl aufgelöst. Parlamentspräsident Weschdi Raschidow erklärte ihr Mandat für beendet. Ein Übergangskabinett führt die Regierungsgeschäfte. (dpa/jW)