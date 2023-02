Ukraine: Netanjahu erwägt Waffenlieferung

Washington. Nach langem Zögern denkt der israelische Regierungschef Benjamin Netanjahu nun über Militärhilfe für die Ukraine nach. Befragt nach einer möglichen Lieferung beispielsweise des israelischen Raketenabwehrsystems »Iron Dome« an Kiew, sagte er am Dienstag (Ortszeit) dem US-Fernsehsender CNN: »Nun, ich denke darüber nach.« Zugleich bot er sich als möglicher Vermittler an, sollten ihn die Kriegsparteien und die USA darum bitten. Zuvor hatten unter anderem die USA Druck auf Israel ausgeübt, die Ukraine aktiv zu unterstützen. (AFP/jW)