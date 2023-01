Südafrika: Massaker bei Feier

Gqeberha. Bei einer Geburtstagsfeier in Südafrika sind mindestens acht Menschen erschossen worden. Zwei unbekannte Täter seien am Sonntag abend auf ein Privatgrundstück in Gqeberha (früher Port Elizabeth)in der Ostkapprovinz eingedrungen und hätten auf die Gäste geschossen, sagte Polizeisprecherin Lirandzu Themba am Montag der dpa. Vier Menschen seien schwer verletzt worden. (dpa/jW)