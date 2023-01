Coronanotstand hält weiter an

Genf. Rund drei Jahre nach Beginn der Coronapandemie stuft die Weltgesundheitsorganisation (WHO) Covid-19 weiterhin als weltweiten Gesundheitsnotstand ein. Die Entscheidung wurde am Montag im Anschluss an eine Sitzung des WHO-Notfallausschusses bekanntgegeben. Zwar nähere sich die Pandemie womöglich einem Wendepunkt, der Ausschuss sei sich aber einig, dass Covid-19 weiter eine gefährliche Infektionskrankheit sei. Aus China wurde unterdessen gemeldet, dass bei der dortigen Coronawelle keine neuen Varianten des Erregers aufgetaucht seien. (Reuters/jW)