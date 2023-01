Teheran bestellt Vertreter Kiews ein

Teheran. Der Iran hat nach einem Drohnenangriff auf eine militärische Anlage bei Isfahan den diplomatischen Vertreter der Ukraine einbestellt. Als Grund nannte das Außenministerium Äußerungen eines Beraters des ukrainischen Präsidenten Wolodimir Selenskij. Demnach sei der Angriff am Sonntag eine Vergeltung für den Einsatz iranischer Drohnen durch das russische Militär in der Ukraine. Das Wall Street Journal berichtete derweil unter Berufung auf »mit der Operation« in Isfahan vertraute Personen, dass Israel hinter den Angriffen stehe. (dpa/jW)