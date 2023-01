Milley: Krieg wird wohl am Verhandlungstisch enden

Boris Roessler/dpa Mark Milley am Freitag in Ramstein

Ramstein. US-Generalstabschef Mark Milley hält die Chance auf einen baldigen militärischen »Sieg« der Ukraine im Krieg mit Russland weiter für gering. Aus militärischer Sicht sei es »sehr, sehr schwierig«, in diesem Jahr die russischen Streitkräfte aus »jedem Zentimeter« der Ukraine zu vertreiben, sagte Milley am Freitag auf dem US-Luftwaffenstützpunkt Ramstein. »Das heißt nicht, dass es nicht passieren kann«, versicherte er, »aber es wäre sehr, sehr schwierig«. Er glaube, dass auch dieser Krieg wie viele zuvor am Verhandlungstisch enden werde.

Die Frontlinie sei sehr lang und überwiegend statisch, sagte Milley weiter. Zu erwarten sei zunächst eher, dass der Fokus Kiews weiterhin auf der Verteidigung liege, um die Front zu stabilisieren. Und je nachdem, wie schnell die Waffenlieferungen anderer Staaten und das Training des ukrainischen Militärs an neuen Waffensystemen vorankämen, sei auch eine bedeutende Gegenoffensive der Ukraine möglich.

»Dies ist ein sehr, sehr blutiger Krieg. Und es gibt erhebliche Verluste auf beiden Seiten«, sagte Milley. Dies genau zu beziffern, sei im Krieg immer schwierig. Für Russland entwickle sich der Krieg zu einer »absoluten Katastrophe«. Signifikante Verluste gebe es auch beim ukrainischen Militär. (dpa/jW)