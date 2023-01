VW-Chef: Kein Preiskampf mit Tesla

Frankfurt am Main. Volkswagen will sich nach den Worten von Vorstandschef Oliver Blume nicht auf einen Preiskampf mit dem US-Konkurrenten Tesla einlassen. Volkswagen wolle zwar ein weltweit führender Anbieter von Elektroautos sein, doch solle dies durch profitables Wachstum erreicht werden, sagte Blume der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. »Das Ziel ist nicht Größe um jeden Preis.« Wer Preise permanent nach oben und unten verändere, der verliere an Glaubwürdigkeit. Tesla, der Marktführer bei ­E-Autos, hatte in den vergangenen Wochen Preissenkungen bekanntgegeben, um den Absatz anzukurbeln. (Reuters/jW)