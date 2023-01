Rosneft: Gespräche über Öl aus Kasachstan

Schwedt/Oder. Der Mitgesellschafter der brandenburgischen PCK-Raffinerie, Rosneft Deutschland, hat sich am Sonntag angesichts geplanter Öllieferungen aus Kasachstan zuversichtlich hinsichtlich der Treibstoffversorgung gezeigt. »Wir sind in weiterführenden Gesprächen«, sagte ein Sprecher der Tochterfirma des russischen Ölkonzerns Rosneft. Die Unterredungen seien gut gewesen. Rosneft Deutschland und die verbundene RN Refining & Marketing stehen unter Treuhandverwaltung des Bundes. Sie halten einen Mehrheitsanteil an der Raffinerie in Schwedt. (dpa/jW)