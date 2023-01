Iran: Mehr als 500 Tote seit September

Teheran. Im Iran sollen seit Beginn der Proteste gegen das islamische Regime vor mehr als vier Monaten mindestens 527 Menschen getötet worden sein. Darunter seien 71 Minderjährige sowie 70 Einsatzkräfte, hieß es am Sonntag in einem Bericht der Organisation HRANA mit Sitz in den USA. Insgesamt seien annähernd 20.000 Menschen festgenommen worden. Mehr als 100 von ihnen drohe ein Todesurteil, einige Demonstranten wurden bereits hingerichtet. Von seiten der iranischen Regierung oder der Behörden gab es bislang keine Angaben zur Gesamtzahl der Toten. (dpa/jW)