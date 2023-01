UNO: Panzer an Kiew nicht friedensfördernd

New York. Der Sprecher des UN-Generalsekretärs, Stéphane Dujarric, hat erklärt, dass die Lieferung von Panzern an die Ukraine nicht friedensfördernd sei. Im Hinblick auf die Ankündigung Deutschlands und der USA, moderne Kampfpanzer für Kiew zu liefern, erklärte Dujarric am Sonnabend in New York, dass es nicht jedes Mal, »wenn neue Waffen ins Land kommen, einen Kommentar« dazu von seiten der UNO geben werde. »Was wir wollen, ist ein Frieden, ein gerechter Frieden im Einklang mit der UN-Charta und dem Völkerrecht, aber was wir jetzt sehen, bewegt uns nicht in diese Richtung«, so der Sprecher von Generalsekretär António Guterres. (Xinhua/jW)