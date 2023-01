NATO-Generalsekretär umwirbt Südkorea

Seoul. NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg ist zu einem Besuch in Südkorea eingetroffen, mit dem die »Partnerschaft« zwischen dem asiatischen Land und dem westlichen Militärbündnis gestärkt werden soll. »Unsere Sicherheit ist mehr denn je miteinander verbunden«, betonte der Norweger zum Auftakt am Sonntag im Kurznachrichtendienst Twitter. Es gehe darum, die »regelbasierte internationale Ordnung« zu fördern. Bei dem zweitägigen Aufenthalt soll es vor allem um das zunehmend selbstbewusste Auftreten Chinas in der Region gehen. An diesem Montag reist Stoltenberg nach Tokio weiter. (dpa/jW)