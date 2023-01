Pavel neuer Präsident in Tschechien

Prag. Der frühere NATO-General Petr Pavel wird neuer Präsident in Tschechien. In der entscheidenden Stichwahl schlug der 61jährige den früheren Premier Andrej Babis am Wochenende überraschend klar. Pavel versprach seinen mehr als zehn Millionen Landsleuten die »Rückkehr einer anständigen Politik«. Gleich nach dem Amtsantritt im März will er der Ukraine mit einem Besuch Solidarität gegen den russischen Angriff demonstrieren. Nach dem vorläufigen Endergebnis kam Pavel auf 58,3 Prozent der Stimmen, wie die nationale Statistikbehörde in Prag mitteilte. Auf den 68jährigen Milliardär Babis entfielen 41,7 Prozent. (dpa/jW)