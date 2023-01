Italien stärkt Libyen bei Abwehr von Flüchtlingen

Tripolis. Italien und Libyen haben sich darauf verständigt, künftig noch stärker gegen Bootsflüchtlinge im Mittelmeer vorzugehen. Das gab die italienische Ministerpräsidentin Giorgia Meloni bei einem Besuch in Tripolis am Sonnabend bekannt. »Die Zahl der illegalen Migranten ist weiterhin zu hoch«, sagte die faschistische Politikerin nach einem Treffen mit dem libyschen Regierungschef Abdul Hamid Dbaiba. »Wir glauben, dass man hier mehr tun kann und mehr tun muss.« Italien will der sogenannten libyschen Küstenwache deshalb mit EU-Geldern fünf neue Schnellboote liefern. Eine entsprechende Absichtserklärung unterschrieb der italienische Außenminister Antonio Tajani, wie er auf Twitter mitteilte. Die »Küstenwache« fängt regelmäßig Asylsuchende auf dem Mittelmeer ab und bringt sie rechtswidrig zurück in das Kriegsland, wo sie Gewalt und Sklaverei ausgesetzt sind. (dpa/jW)