Pausenprotest bei Gruner und Jahr

Hamburg. Beschäftigte des zu RTL gehörenden früheren Verlagshauses Gruner und Jahr haben am Mittwoch in Hamburg gegen einen möglichen Verkauf von Zeitschriftentiteln protestiert. Etwa 200 Mitarbeiter hielten in einer »kämpferischen Mittagspause« Plakate mit Covern von Stern, Geo oder ­Brigitte in die Höhe, erklärten »Wir wollen bleiben!« oder forderten »Stoppt den Ausverkauf!« RTL Deutschland teilte am Mittwoch mit, die »Analyse des Titelportfolios« würde im ersten Quartal dieses Jahres abgeschlossen. Anschließend würden die Ergebnisse »entsprechend kommuniziert«. RTL gehört zum Bertelsmann-Konzern. (dpa/jW)