Springer will in USA expandieren

Berlin. Der Medienkonzern Axel Springer will in den USA seine Reichweite deutlich ausbauen. Der Vorstandsvorsitzende Mathias Döpfner sagte im dpa-Interview am Montag: »Heute sind wir nach Reichweite der viertgrößte Verlag in den USA.« Gefragt, wo Springer in fünf Jahren stehen werde, sagte der 60jährige: »In den USA wollen wir weiter wachsen. Von Platz vier kann man auf drei, von drei auf zwei, vielleicht sogar eines Tages von zwei auf eins. Unmöglich ist das nicht.« Döpfner erläuterte: »Politico wird in den USA und auch in Europa expandieren und kann eine echte internationale Marke werden.« Springer hatte im Oktober 2021 die digitale US-Mediengruppe Politico aufgekauft – das war die größte Unternehmensübernahme der Firmengeschichte. (dpa/jW)