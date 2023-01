Britisches Innenressort sucht »schwarze Schafe«

London. Nach dem Geständnis eines Serienvergewaltigers im Dienst der Londoner Polizei sucht das britische Innenministerium nach »schwarzen Schafen«. Alle Polizeien im Land seien aufgefordert, die Daten ihrer Beamten und Beschäftigten mit den nationalen Polizeidatenbanken abzugleichen, teilte die Behörde am Mittwoch mit. Ziel sei, »jeden zu identifizieren, der durch das Netz geschlüpft ist«. Zuvor hatte ein Polizist vor Gericht in London etliche Vergewaltigungen und sexuelle Übergriffe gegen ein Dutzend Frauen über einen Zeitraum von 20 Jahren eingeräumt. Er war erst 2021 von seinen Aufgaben entbunden worden. In seiner Dienstzeit war er unter anderem damit beauftragt, das britische Parlament zu schützen. (dpa/jW)