Kishida reist nach Europa und Nordamerika

Paris. Japans Regierungschef Fumio Kishida ist am Montag zu einer mehrtägigen Reise nach Europa und Nordamerika aufgebrochen. Kishida, dessen Land in diesem Jahr den Vorsitz der G7-Gruppe innehat, erklärte am Montag, er erwarte von den Verbündeten Japans eine Bekräftigung ihrer »Unterstützung« für die Ukraine. Japans Regierung hatte im vergangenen Dezember beschlossen, seine Militärausgaben bis 2027 zu verdoppeln. Kishida besucht ab Montag die G7-Staaten Frankreich, Italien, Großbritannien, Kanada und USA. (AFP/jW)