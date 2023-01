»Giftanschlag« geplant: Festnahme in Castrop-Rauxel

Castrop-Rauxel. Ein 32jähriger Mann ist in der Nacht zu Sonntag im Ruhrgebiet festgenommen worden, weil er sich Gift für einen Anschlag beschafft haben soll. Zumindest bei der Durchsuchung der Wohnung des iranischen Staatsbürgers in Castrop-Rauxel wurden aber die entsprechenden Giftstoffe Cyanid und Rizin nicht gefunden, wie ein Sprecher der Generalstaatsanwaltschaft Düsseldorf am Sonntag mitteilte. Der Mann wird der Vorbereitung einer schweren staatsgefährdenden Gewalttat verdächtigt; der Hinweis soll aus den USA gekommen sein. Aus »Sicherheitskreisen« hieß es, der Mann sei Anhänger einer »sunnitischen islamistischen Terrorgruppe«. (dpa/jW)