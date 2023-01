China: Transparenz bei Coronadaten

Beijing. China hat den Vorwurf mangelnder Transparenz hinsichtlich der Zahl der Coronatoten im Land zurückgewiesen. Beijing habe der internationalen Gemeinschaft stets »alle relevanten Informationen und Daten« zum Ausmaß der Coronapandemie übermittelt und dabei eine »offene und transparente Haltung« gezeigt, sagte eine Sprecherin des Außenministeriums am Donnerstag. China hoffe, dass die Weltgesundheitsorganisation (WHO) sich um eine »objektive und gerechte Haltung« bemühen werde. Der WHO-Notfallexperte Michael Ryan hatte am Mittwoch beklagt, der Weltgesundheitsorganisation fehlten »vollständige Daten« zur Pandemielage in China. (AFP/jW)