Somalia: 19 Tote nach Bombenattentaten

Mogadischu. Bei zwei zeitgleich stattfindenden Bombenanschlägen in Somalia sind am Mittwoch 19 Menschen getötet und Dutzende weitere verletzt worden. »Terroristen« hätten im zentral gelegenen Mahas Anschläge mit mehreren mit Sprengstoff beladenen Fahrzeugen verübt, sagte ein örtlicher Vertreter der Sicherheitsbehörden AFP. Die dschihadistische Miliz Al-Schabab bekannte sich in einer Erklärung zu den Anschlägen, wie das auf die Auswertung islamistischer Websites spezialisierte US-Unternehmen Site mitteilte. Ziele seien eine Militärbasis in Mahas sowie eine weitere im rund 15 Kilometer entfernten Dadan Ad gewesen. In der Region Hiran, zu der Mahas gehört, hatte vor einigen Monaten eine Offensive gegen die Dschihadisten begonnen. (AFP/jW)