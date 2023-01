Biden droht in neuem US-Kongress Gegenwind

Washington. Am Dienstag ist das neue US-Repräsentantenhaus in Washington zu seiner konstituierenden Sitzung zusammengekommen. In ihm werden künftig die oppositionellen Republikaner US-Präsident Joseph Biden das Regieren erschweren, denn sie können seine Reformvorhaben blockieren und zudem Untersuchungsausschüsse einsetzen. Nach den sogenannten Midterms verfügen die Konservativen nun über eine Mehrheit von 222 der 435 Abgeordneten. Im Senat verteidigten die Demokraten ihre Mehrheit: Sie stellen künftig 51 der 100 Senatoren, was Biden zum Beispiel die Ernennung von Richtern ermöglicht. (AFP/jW)