Finale im Fotowettbewerb

Eine fünfköpfige Jury bewertete am Sonnabend in der Redaktion der jungen Welt die Einsendungen zum diesjährigen jW-Fotowettbewerb. Insgesamt 195 Bilder hatte sie zu sichten, am beliebtesten erwies sich das Thema »Auf der Straße« mit 82 eingereichten Fotos, gefolgt von »Mein Viertel« (65) und »Neue Welt« (42). Wer die Gewinnerinnen und Gewinner des jW-Fotowettbewerbs 2022 sind, wird in einer entsprechenden Beilage der jungen Welt am 23. November verkündet. Wir bedanken uns herzlich für die Teilnahme! (jW)