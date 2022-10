Urbanist Mike Davis gestorben

dpa/AP Photo/Mark J. Terrill Die Stadt und die Pandemie: Zwei von Mike Davis' wichtigsten Forschungsfeldern (Los Angeles, 26.10.2022)

San Diego. Der US-amerikanische Urbanist, Historiker und linke Aktivist Mike Davis ist tot. Er starb am 25. Oktober im Alter von 76 Jahren in San Diego, Kalifornien an einer schweren Krebserkrankung. Das berichtete die progressive US-Zeitschrift The Nation am Mittwoch. Davis wurde am 10. März 1946 in Fontana, einem Vorort von Los Angeles geboren. Er arbeitete zunächst als Arbeiter in einer Fleischfabrik, später als Trucker. Er studierte Wirtschaft und Geschichte an der University of California Los Angeles (UCLA) sowie in London, Edinburgh und Belfast. In den 60er Jahren war er zunächst in der Studentenorganisation SDS (Students for a Democratic Society) und der Kommunistischen Partei aktiv, 1980 bis 1986 arbeitete Davis im Londoner Büro der Zeitschrift New Left Review.

Als Historiker forschte er vor allem zur Stadtentwicklung. Seine Sozialgeschichte der City of Angels »City of Quartz« wurde 1990 ein internationaler Bestseller. Anschließend arbeitete er als freier Autor, bevor er eine Professur am Department of History an der University of California in Irvine übernahm. Weitere wichtige Werke sind »The Monster at Our Door« (2005) Hellsichtigkeit über die gesellschaftliche Produktion von Pandemien am Beispiel der Vogelgrippe »Planet of Slums« (2006) über die globale Verstädterung. (jW)