Toronto. Die US-Schwimmerin Katie Ledecky hat beim Schwimmweltcup im kanadischen Toronto den Kurzbahnweltrekord über 1.500 Meter Freistil pulverisiert. Die 25jährige schlug am Samstag laut Weltschwimmverband Fina in 15:08,24 Minuten an und war damit fast zehn Sekunden schneller als die Deutsche Sarah Wellbrock bei der bisherigen Bestmarke. Ledecky ist auf den längeren Freistilstrecken aktuell kaum zu schlagen. Bei der Schwimm-WM im Juni in Budapest holte sie Gold über 400, 800 und 1.500 Meter Freistil. (dpa/jW)