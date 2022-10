General Motors pausiert Werbung bei Twitter

New York. Der US-Autobauer General Motors hat nach der Übernahme des Kurznachrichtendienstes Twitter durch Tesla-Chef Elon Musk angekündigt, seine bezahlten Anzeigen in dem Onlinedienst »vorübergehend« auszusetzen. Man sei mit Twitter im Gespräch, um die Ausrichtung der Plattform unter seinem neuen Besitzer zu verstehen, erklärte ein Sprecher des Unternehmens am Freitag (Ortszeit). Tesla ist ein direkter Marktkonkurrent von General Motors. (AFP/jW)