Schlechtes Bild

Dortmund. Der Deutsche Handballbund (DHB) hat nach den Vorwürfen psychischer Gewalt im Frauenhandball eine »unabhängige und externe Aufarbeitung« durch eine Expertenkommission angekündigt. Das kritische Hinterfragen des eigenen Vorgehens habe begonnen, das gründliche Überprüfen der Prozesse in der Prävention von Gewalt und im frühzeitigen Erkennen von möglichen Vorfällen werde »zeitnah auf den Weg gebracht«, hieß es in einer Verbandsmitteilung am Mittwoch. Die bekanntgewordenen Vorwürfe gegen einen langjährigen Bundesliga- und DHB-Trainer würden ein »erschütterndes Bild« abgeben. (dpa/jW)