Gelsenkirchen. Trainer Thomas Reis soll den Fußballbundesligisten Schalke 04 vor dem Abstieg retten. Das gab der Tabellenletzte am Donnerstag bekannt. Reis hatte in der vergangenen Saison überraschend mit dem VfL Bochum den Klassenerhalt geschafft. In dieser Spielzeit wurde er am sechsten Spieltag entlassen. »Die Gespräche waren von der ersten Minute an sehr gut«, erklärte Reis. Zuletzt war Schalke-Manager Rouven Schröder aus persönlichen Gründen zurückgetreten. (sid/jW)